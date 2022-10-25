開季苦吞3連敗的費城七六人終於拿下首勝，藉著哈登（James Harden）29分、9籃板、11助攻的全能表現，以及中鋒恩比德（Joel Embiid）26分3阻攻，終場120比106擊退溜馬。等待首勝的過程相當煎熬，哈登先前表示：「感覺我們好像是0勝82敗。」

七六人開季打得很差勁，前兩戰輸給強大的塞爾提克和公鹿，第3戰恩比德猛砍40分卻也打不贏弱小的馬刺，成為東區唯二開季3連敗的球隊（另一支是擺爛的魔術）。魔術同日又被尼克打敗，至今0勝4負，七六人藉由此勝暫時走出泥淖。

29 PTS | 11 AST | 9 REB



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溜馬此役手感很差，44次外線出手僅命中12球（27%），七六人43次外線命中19球（44%）。七六人光是首節就有6人投進三分球，哈登出手10次砍進5顆是全場最多，其次是投進4顆的哈里斯（Tobias Harris）。總教練瑞弗斯（Doc Rivers）說：「我們的三分球很強，有空檔就出手吧。」

恩比德在第3節結束前的一次單手爆扣將領先擴大到15分，他還沒回到最佳狀態，季外飽受足底筋膜炎之苦，訓練營開打前有兩個月完全無法鍛鍊。恩比德是上季的得分王（30.6分），總教練瑞弗斯說慢慢來就可以，他們還要花點時間磨合。