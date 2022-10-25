一組來自桃園的登山隊23日攀登雪山西稜線時，在大南山西鞍營地堆放大量垃圾並「用噴槍焚燒」，隨處可見焚燒焦黑痕跡，未燒完的垃圾也遍及地面，有山友向前提醒，該登山隊仍繼續燒垃圾；目前警方已逮到隊伍，將依廢棄物清理法、森林法及國家公園法處1年以上5年以下徒刑，併科1500萬元以下罰金。

有網友在臉書「靠北登山大小事」發文，前天（23）桃園某登山協會在雪西稜的大南山西鞍營地使用噴槍焚燒垃圾，一行人直接在草堆劍竹旁起火，垃圾尚未燒盡，殘餘的垃圾殘渣還直接放在紮營處，當時有其他人告知他們異味氣體令人不適、味道四處飄散，但對方仍不聽勸，過一陣子又繼續燒，

一組來自桃園的登山隊23日攀登雪山西稜線時，在大南山西鞍營地堆放大量垃圾並「用噴槍焚燒」，隨處可見焚燒焦黑痕跡，未燒完的垃圾也遍及地面。（翻攝自臉書「靠北登山大小事」）

一組來自桃園的登山隊23日攀登雪山西稜線時，在大南山西鞍營地堆放大量垃圾並「用噴槍焚燒」，隨處可見焚燒焦黑痕跡，未燒完的垃圾也遍及地面。（翻攝自臉書「靠北登山大小事」）

該網友曝光的影片中，可見一名紅色外套的男子正拿著噴槍燒垃圾，火堆位置就在草叢旁，路上隨處可見焚燒後的灰燼，許多未燒完的垃圾更是遍及各處，甚至還有一處燒到焦黑的垃圾堆就放置在草地上無人處理，畫面曝光引起山友們砲轟；網友留言「講真的都剩包裝袋都不重壓一壓背下去就好了，這個直接寄入園信箱檢舉保證上新聞+罰錢了」、「無痕山林please」、「太自私了」、「上山帶噴槍，肯定是預謀」。

據ETtoday報導，雪霸國家公園管理處及保七第五大隊警方獲報後調查，於24日16時在雪山登山口發現這登山隊伍，目前已做完筆錄，將對其中2名明顯、焚燒垃圾行為人依違反廢棄物清理法、森林法及國家公園法法辦，最高處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。