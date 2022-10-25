民進黨立法院黨團25日召開記者會指控，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦利用議員、業主與地主的身分，促使議會通過對自身企業有利的條例，其持有砂石廠更涉及違反多項法規，並以此累積財富形形同「砂皇」，呼籲檢調介入調查。對此，鍾東錦競選總部發言人洪志彥反批，民進黨果然開始動用國家機器，用盡各種手段打壓鍾東錦選情，強調所有事情絕無不法，歡迎調查。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，從過去財產申報中可知，鍾東錦是砂石起家的業主，曾於2015年、2016年投資佾泰、恒威等多家與砂石相關企業，總金額逾3000萬。不只如此，鍾曾借款大筆金錢並將土地承租砂石業者，則是他介入砂石業的另一種方式。

羅致政強調，鍾東錦與砂石業關係「剪不斷理還亂」，財產申報揭露的只是冰山一角，其中，鍾東錦與恒威砂石股份有限公司（下稱恒威砂石）之間的利益糾葛，更是錯綜複雜。

苗栗縣議員曾玟學進一步說明，鍾東錦擔任議員期間，同時是地主及恒威砂石股東，利用「地主、業主、議員」三位一體身分，為自身事業護航。他指鍾東錦首先在2013年取得銅鑼鄉老雞隆段土地，擔任議員的隔年，恒威砂石便在該段土地取得開採許可，因而成為徐耀昌任內唯一一家取得陸沙開採許可的公司；更於2016年主導《苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例》第6條修正，將土石採取景觀維護特別稅計算方式，從每立方公尺50元改為20元計算。他質疑，以上種種難道不是鍾東錦在為自己事業護航、爭取優惠？

鍾東錦陣營反批民進黨以國家機器打壓鍾選情，強調指控不實。鍾東錦競選總部副總幹事李敏政則說，政府從2006年開始針對砂石業採公開招標、採售分離，而且砂石是國家重要的戰略物資，如果硬要扯砂石場非法的話，那全國的砂石場早就都違法。

李敏政表示，況且鍾東錦早就已經脫離砂石業超過10多年，他反嗆蔡英文總統才是「英皇」，民進黨執政都是雙重標準來檢驗別人，他呼籲民進黨立委諸公，檢驗別人之前先看看自己過往的歷史。

另外，關於有媒體報導苗栗縣議會議長鍾東錦疑似違反廢棄物清理法等案件，苗栗地檢署也指出，地檢署檢察長陳松吉已經指示剪報分案，由署內檢察官進行調查，檢察機關秉持行政中立的立場，只要有不法事證，都會依法偵辦。