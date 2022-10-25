爭取連任的雲林縣長張麗善今(25)日在臉書指出，其競選主題曲《縣長繼續支持張麗善》是由一群旅外的姊姊妹妹們做的，今天還特地回雲林大合唱。張麗善表示，譜寫主題曲的是雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳，「這次麗芳帶著30多位姊妹以及旅外鄉親回來表達支持，大家的肯定，麗善只能用更大的力量為家鄉雲林打拚當作回報」。

張麗善提及，陳麗芳與她相識多年，每次同鄉會辦活動，她去參與都會遇到陳麗芳，「她總是那麼熱情洋溢，在舞台上載歌載舞，把歡笑帶給大家」。張麗善表示，陳麗芳帶著30多位姊妹以及旅外鄉親回來表達支持，大家的肯定，她只能用更大的力量為家鄉雲林打拚當作回報，就像主題曲歌詞寫的｢日頭花說到做到走向前｣、｢日夜守護雲林攏祙倦｣，「一天當三天」不夠用，就再多加幾天。

張麗善說《縣長繼續支持張麗善》這首歌曲，非常如實地反應她｢1心奉獻為雲林｣的心聲與行動，這次提出｢2030前進雲林｣政見最重要的原因也在此，就是要讓雲林接軌國際，讓更多人看到雲林，也像歌詞所說｢雲林上場、帶來新的氣勢｣，現在更要加速前進，展望美好的2030年。

最後，張麗善也再次感謝雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳、雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會現任會長周陳月英、雲林鄉親同心會會長丁文棋及夫人丁怜鈞、雲林同鄉總會秘書長蔡慶輝，以及眾多雲林旅外社團秘書與幹部的鼓勵和支持。「我想大聲說：感謝雲林旅外鄉親暖心的支持與愛護，有你們的關懷與參與，雲林一定會更好！」