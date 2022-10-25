愛情中，即使分手了，有些人還是會留戀前任，想起以前的好無法忘懷，並想尋找機會復合，但有些人一旦分手後，會狠心的直接離去，絕不留戀，《科技紫薇網》運勢專欄指出雙子座、獅子座、水瓶座戀愛時會轟轟烈烈的，一旦死心分手就不吃回頭草，即使被說絕情也毫不在乎。

▍雙子座

雙子座個性多變，非常喜歡新鮮感，那種不安分感，以及對生活永無止境的探索慾，會讓雙子座很難安於感情的日漸平淡，如果再加上感情本身不完美、有問題，就會萌生退意，當一段感情真的失望到了分手的地步時，不但會灑脫放手，絕不留戀。

▍獅子座

獅子座很好強，常在現實與完美的差異之間掙扎，這種矛盾感雖然在感情裡有真愛，但在分開後就有如寒流吹過極為寒冷，當獅子座認定一個人時，就會掏心掏肺付出，丟棄所有原則，但當愛情的結果不如意時，隱藏在無限柔情背後那高傲不屑的一面就會被重新打開。

▍水瓶座

水瓶座那飄忽不定愛自由的個性，很難愛上一個人，即使愛上了，也不代表就是認定了，遇到愛情時，水瓶座的理想主義就會受到現實的衝擊，他們能以聰明睿智來觀察一個人的感情變化，水瓶座看起來好像對感情特別灑脫，但這其實並不是因為他們無情無義，而是他們太善於觀察推理，能從相處中的蛛絲馬跡，及早察覺一段感情是否會有結局，一旦水瓶座承認了分手的事實，要想讓他們再次回頭，基本上非常困難。