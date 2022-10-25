民進黨台北市長候選人陳時中於接受486先生專訪，節目單位今播出「486會客室」影片，被問到台灣開國門的時間，似乎比其他國家要來得慢。陳時中則「神回」，跟世界來比，台灣是比較慢一點，「我們比較慢，也是因為疫情控制比較好」，「所以（Omircon）這波疫情，我們把它放的比較慢起來」。

陳時中說，比其他亞洲國家大概都晚三個月，晚三個月讓病毒進來，就是晚三個月讓病毒共存，所以晚三個月左右開國門。

陳時中也提到，在Omircon之後，大家要跟病毒共存，因為輕症化的發展方向已經很清楚；與病毒共存，觀察的指標不是染疫率，過去追求清零，但現在要看的是對於住院病人重症的狀況，或是整個對於病毒處理的系統，才是我們的指標。

被問到有關參選的時機，陳時中表示，在去年的狀況完全不可能去想這樣的事情，因為當時面對的是一個高死亡率的病毒，當時作為一位疫情指揮官，不可能去想選舉的事情。但後來面對Omircon，台灣將死亡率控制在0.15％，藥物、疫苗也都準備得很充足；醫院也可以把正常醫療跟防疫醫療都顧好，台灣的疫苗施打率也是世界的前段班，給藥的體系跟流程也都建立得很好，看到了疫情隧道的曙光，自己的任務已經告一段落。

而關於參選台北市長，陳時中表示，台北市是台灣的首都，對國家前途很重要，但面臨了一個首都市長究竟能不能表示對於保護台灣的態度。蔡英文總統的堅韌態度，讓世界看到台灣，但台灣的首都市長，卻看不到這樣的態度。「例如雙城論壇，共機都在繞台了卻還在辦，會讓世界認為，首都市長在面對共機繞台是無所謂的」。

陳時中提到，「我們的執行力，總統有信心」，他對自己溝通協調的能力也很有把握，希望未來成為台北市長，能讓世界看到台北，還有對於民主價值的堅持。也期待在開放國門後，台灣的疫情經濟儘速復甦，也希望對疫情有了解的人，不要做錯誤的解釋。