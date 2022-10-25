新竹市選情激烈，新竹棒球場再次成為話題，民進黨批評藍白假會勘真作秀，棒球場淪政治提款機，國民黨則呼籲全面徹查、究責。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安表示，全國球迷都很關心棒球場，盼面對全民檢視，大方讓大家看，了解新竹棒球場的改善進度。

高虹安25日參訪自然法則健康智慧生活館新竹門市，針對藍綠就新竹棒球場互相攻擊，高虹安回應，自己在6月29日和體育署一起到新竹棒球場會勘，還特別帶了教練林琨瀚到現場，以專業選手角度來看棒球場究竟發生什麼問題，畢竟12億元的公帑並非小數字。

高虹安指出，當天場勘完提出多項缺失，也請體育署會同新竹市政府進行改善工作，沒想到隔天沈慧虹就告訴大家，高虹安會勘提出缺失是抹黑、為政治利益，結果大家都看到，7月22日球場開幕賽造成林哲瑄受傷。

在棒球場議題上，高虹安也奉勸民進黨新竹市黨部不要再抹黑，或指大家關心棒球場都是圖政治利益。

此外，高虹安也提到，先前WBC美國專業教練選手想來竹市棒球場勘，都被拒絕，她認為，這次立委考察也盼棒球場改善進度可面對全民檢視，大方讓大家看，了解新竹棒球場改善進度到底到哪裡？是否要追加預算？這才是應該回答全民的問題。