國泰世華銀行能否保住好市多聯名卡發卡權仍是未知數，但國泰已經有了備案，執行副總經理鄭有欽透露，聯名卡暫訂於明年8月7日到期，屆時若沒有搶到好市多聯名卡的發卡權，原先250萬名卡友將換CUBE卡。

鄭有欽向廣大卡友承諾，權益不受影響，目前仍在與好市多洽談，不管最後能否與好市多續約都會有配套措施，若成功就會有新方案公布，若無法續約，將直接發一張新的CUBE卡給聯名卡卡友。

CUBE卡目前發卡數已超過240萬張，是國泰世華史上卡數成長最快的信用卡，刷卡額比重約3成。由於好市多聯名卡會員含金量高，是大型銀行的必爭之地，當初國泰也是在2013年砸下10億權利金從中國信託手上奪下發卡權。

先前傳出好市多聯名卡發卡權將被台北富邦銀行搶下，但好市多與富邦都沒有直接回應此事，僅國泰公開表示，目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告。

國泰世華今亦（25日）宣布品牌整合內容，其中，上市至今滿一年，累積流通卡量即突破250萬張的CUBE信用卡，亦全新推出第4個權益方案「集精選」，針對卡友日常生活的消費場域如加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費，可享3％小樹點(信用卡)且回饋無上限。

此外，國泰世華銀行體察龐大630萬數位客戶對數位金融服務的需求增加，未來將以CUBE App平台，作為數位金融服務的主力入口（原國泰世華網銀App），客戶透過CUBE App即能進行轉帳、手機提款、信用卡服務、貸款申請、投資與保險等最普遍的生活金融服務。