「無人機技術發展進程與服務應用論壇」昨（24）日在嘉義縣舉辦，邀請了多位台灣與跨國專家參與。嘉義縣長翁章梁表示，傳統農業縣最適合與無汙染的新興科技結合，縣府昨也與法國「La French Tech Taiwan」簽訂了合作意向書，跨出與國際合作無人機的第一步，也透過無人機正式與世界接軌。

翁章梁介紹，「La French Tech」是法國國家創新創業品牌，致力於推動法國的科技創新，也在台灣有設立據點，本次合作能連接亞創中心（亞洲無人機AI創新應用研發中心）與法國科技創新，讓雙方人才、技術交流，一起推動無人機產業聚落發展。

翁章梁指出，從年初開始的俄烏戰爭、到日前無人機侵擾外島，可以看到其不僅影響民生經濟，也與國防軍事有密不可分的關係，他也希望透過軍民通用的模式，建立「台灣無人機供應鏈 D team」，發展具研發、測試、生產功能的國家級產業聚落，打造讓世界信賴的資安系統及無人機產業鏈。