新竹竹蓮寺長期熱心公益，多年來共捐贈3000顆住警器、1輛救護車與2輛消防水箱車等，迄今為止捐贈總金額已超過2000萬。竹蓮寺25日捐贈新款「單艙雙排式水箱消防車」，由新竹市代理市長陳章賢代表市府受贈，並回贈竹蓮寺主委許修睿感謝狀及紀念車輛模型。

陳章賢說，過去1輛消防車只能坐3名同仁，而竹蓮寺本次捐贈這部新款「單艙雙排式水箱消防車」可容納7人，提供消防同仁更安全的乘車空間，水箱容量更從原有的1.5噸提升為3噸。此外，竹蓮寺更已簽訂明年將捐贈2台救護車，讓同仁能更有效率地完成任務，無後顧之憂的前進現場救災，保障民眾公共安全，守護新竹市。

陳章賢也說，竹蓮寺長期熱心公益，為提升消防出勤同仁的行車安全，竹蓮寺於2018年捐贈消防局救護車1輛、2019年捐贈消防先鋒車1輛、2020年捐贈全市第1輛小型單艙雙排式消防車，並於今年再升級，捐贈功能更加完善的「單艙雙排式水箱消防車」，持續為地方付出善心。

「火災意外的發生，往往都是最令人遺憾，」新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿表示，為保障市民安全、讓打火弟兄能更順利完成救災任務，竹蓮寺長期攜手市府，捐贈多輛消防車輛及救災器材裝備，逐步提升同仁安全。他說，只要消防局有裝備相關需求，竹蓮寺一定義不容辭，透過民間與市府合作，提供給打火弟兄最安全的值勤環境。

消防局長李世恭也感謝竹蓮寺踴躍捐贈各式消防車輛及器材，與消防局合力解決市民消防安全需求，他也表示，竹蓮寺歷年來的善行義舉，盼能發揮拋磚引玉的功效，引起社會各界共鳴，同時消防局也將秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，持續精進與突破，共同為打造幸福城市而努力。