杜汶澤（左）喬裝成工作人員竟沒被發現。（公視提供）

港星杜汶澤近日在公視節目《誰來晚餐14》拜訪同樣來自香港移民的5口之家，有別2015年的首度造訪，他這次準備有別於以往的登場方式，喬裝為團隊工作人員要給拜訪家庭一個驚喜；杜汶澤行前信誓旦旦表示入行快30年，非常了解工作人員的裝扮，但對於自己的高辨識度頗為擔憂。

杜汶澤幽默表示，「我在台北就算蒙著頭、套著絲襪，也會被路人認出來要求合影；老婆還說如果我長期鬥雞眼才騙得過人」不料，下一刻馬上被自己這席話給打臉，到拍攝現場遲遲未被受訪家庭認出身分，最後只好慢慢卸下裝扮才被熱烈迎接。

2022年適逢香港回歸25週年，已經超過32萬人口外移，其中來台定居人數直逼3萬，港星杜汶澤便是其中一員，他也在年初順利拿到台灣身分證，這次拜訪的是同樣來自香港移民的家庭，聊到現今港人移民至台灣的風潮，杜汶澤表示其實早在2017年時期就有些跡象，因此當時在香港電視台ViuTV主持一檔節目「走佬去臺灣」，替那些有移民念頭但又心存顧慮的港人們到台灣生活，提到：「當時感覺到已經有人想移民，自然的就會拍一些節目給想移民的人看。」

杜汶澤也觀察到港台兩地生活，最大的區別在於「效率」，舉例到銀行辦事很容易碰到行員出錯，笑說：「有時是在回家的路上，又接到銀行打來電話，問我可以再來一趟嗎，因為剛剛少簽了一個名字」，還表示其實連英國也是這樣，又說：「後來我去了很多地方，我發現這是香港人的問題。香港是太有效率，但沒人情味；而台灣可能沒甚麼效率，但有人情味。」

杜汶澤在香港還有家人，但他已在台定居2年，什麼時候再回去還是未知，他也因此了解珍惜眼前人事物，是現階段課題，他提到：「這次離開反而給我最大的啟發是，不光說是離開香港，是你離開世界之前，每天有沒有很珍惜自己的生活？這才是最重要的。」