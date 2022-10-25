台中大里區中新里的水管線路已有30年之久，因管路老舊頻生爆管問題，立法委員何欣純爭取近3200萬經費，盼全面汰換中新里相關路段的水管。（潘虹恩攝）

台中大里區中新里的水管線路已有30年之久，因管路老舊頻生爆管問題，影響居民的行車安全，社區供水也因鑄鐵管年久生鏽品質相當不好，立法委員何欣純爭取近3200萬經費，盼全面汰換中新里相關路段的水管，解決社區水壓不穩及水質的問題。

何欣純、中新里里長廖榮木25日上午邀請台灣自來水公司及大里區公所一同會勘中新里，說明巷弄汰管及路面整體改善重鋪工程作業進度。何欣純表示，中新里幾乎都是超過3、40年的社區，自來水管線也都超過30年，每每爆管後進行搶修都會造成路面一塊、一塊的，影響用路安全，她與自來水公司聯絡後，積極爭取經費進行管線的汰舊換新計畫，總預近3200萬元，目前已經到位。

廖榮木表示，先前現岱路與新生路自來水主幹管汰換以改善水壓不足的問題，但周邊的中興路二段240巷、德芳南路152巷、現岱路105、122、127等巷自來水管線生鏽腐蝕嚴重，且常爆管、漏水，影響當地居民用水衛生及供水的穩定性，爆管後的維修也會妨礙交通與道路安全，居民都怨聲四起。

自來水公司第四區管理處副處長張裕浩說明，中新里8成以上的自來水管路過去已汰換完畢，目前還有一些巷道裡面是使用塑膠管（PVC管），未來將汰換為較耐用、防漏的石墨鑄鐵管（DIP管），總長2.6公里，工期為150工作天，相信完工以後，老舊管線沒有了，就會有質優量足的水。

何欣純也表示，汰換管線工程明年度即會施工，工期為150工作天，但會要求自來水公司及施工班底盡量以最快的效率施工，並分段執行，盼能縮短工期將對居民的影響降到最低。