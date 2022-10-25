台北市熊好券2.0今天抽獎，預計下午2點派券，但卻有民眾反應，出現當機無法登錄的狀況，民眾表示，兩點一到想到登錄看抽獎結果，卻卡在登錄畫面，顯示使用人數過度，疑似發生超載的狀況。

記者實際操作則顯示，目前人數過多。