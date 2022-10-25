台北通app人數過多要排隊 民眾怨：卡在登錄畫面 14:142022/10/25 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北通app出現當機，人數過多。（摘自台北通app) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市熊好券2.0今天抽獎，預計下午2點派券，但卻有民眾反應，出現當機無法登錄的狀況，民眾表示，兩點一到想到登錄看抽獎結果，卻卡在登錄畫面，顯示使用人數過度，疑似發生超載的狀況。 記者實際操作則顯示，目前人數過多。 大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典 今獲頒證登錄無形文化資產 無薪假新增1197人 旅行社接續實施為多 避開五大錯誤 聰明申報實價登錄 #台北通 #登錄 #熊好券2.0 #人數 #過多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 守護傳統信仰文化 大龍峒保安宮獲頒無形文資保存者證書 13:032022/10/23 寶島 購物節拚經濟 10項指標全國第一 04:102022/10/25 政治要聞 LG百貨旗艦店 進駐新北宏匯廣場 04:102022/10/23 產業．科技 獨》苗縣各級候選人選舉人數看這邊！首投族有1萬8797人 13:342022/10/25 政治 台灣國際智慧能源週圓滿閉幕 參觀人數成長25％ 21:332022/10/21 財經 立達國際舉辦越南節婦女活動 盼台越達成更多經濟合作 18:362022/10/23 寶島 熊好券2.0破167萬人登記 明日將抽獎住宿券中獎率僅5％ 21:072022/10/24 政治 被批是韓國瑜2.0 侯友宜：要讓新北比過去更好 12:462022/10/25 政治 房市價跌 銀行房貸鑑價縮手 04:102022/10/24 投資理財 5％移工申請留才久用 僅0.1％獲准 04:102022/10/25 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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