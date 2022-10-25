疫情指揮中心今日公布新增39148本土、中重症個案增加53例，分別為22例中症、31例重症。指揮中心指出，新增的重症個案中，包含一名年僅9歲的男童，接種過2劑疫苗，無慢性病史，也沒氣喘病史，但在10月13日因陸續發燒、咳嗽、喉嚨痛至診所就醫，不過快篩結果為陰性；10月15日因突發呼吸困難與嘴唇、四肢發紫至急診，檢查出缺氧及意識變差。

該名男童隨後因快篩陽性確診，被診斷為氣喘發作及新冠感染後即插管使用呼吸器，並轉入加護病房，隨後更在尿液中驗出肺炎鏈球菌，為國內首例綜合肺炎鏈球菌、新冠感染、氣喘發作的個案，經支氣管擴張劑、類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物職療後好轉，目前已出院。

截至目前國內共累計254例兒童重症，其中有37例死亡、33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C、2例心肌炎、5例共病、9例在家中死亡。