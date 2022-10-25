民進黨市長候選人沈慧虹25日表示，柯文哲多次與鍾東錦同台，昨天新聞更傳出柯媽「巧遇」鍾東錦，但「真的有那麼巧嗎？」，人民不是傻瓜，民眾黨是投機的政黨、沒有理念，眼中一直都只有政治利益，為了政治利益幫有爭議的人站台，相信人民的眼睛是雪亮的。

選戰倒數計時，沈慧虹把握時間走入街坊與市民互動，今天上午並至竹蓮市場掃街拜票，沈慧虹表示，她自10月中起，透過臉書每日直播節目「燒聲才會紅」把握與市民互動。

她說，從參選以來，自己努力不斷的把政見告訴大家，所以把握分分秒秒和每個機會，線上線下都爭取與最多的市民人互動，「白天政策講不夠、晚上繼續說」，直播互動不只讓市民更認識沈慧虹，更重要是，可以直接了解她的施政理念和政策。

沈慧虹表示，透過直播，選民能認識比較嚴肅、講政策的沈慧虹，也能用較輕鬆的方式聊新竹市的一切，她希望有更多市民朋友來留言、留訊息，無論是支持與否，都可以在直播上提出市政想法，一起討論、規畫，如何讓新竹市更好。

沈慧虹指出，走進群眾、走進市民的生活，希望握到每雙手，也希望直接告訴市民她對新竹市的願景規畫，更希望選民能相信專業有執行力、有願景的人，「11月26日，5號沈慧虹希望成為大家心目中最理想的市長人選，5你5我。」