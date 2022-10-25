泰安鄉公所推廣在地農產，11月初將在公所新行政大樓舉辦泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴，邀請實力派歌手輪番演唱，並穿插精彩的摸彩活動。苗栗縣副縣長鄧桂菊與泰安鄉長劉美蘭25日為活動揭開序幕，邀請全國鄉親一起到泰安吃甜柿、聽音樂、歡度美好的農特產品展售會。

泰安鄉甜柿種植面積400多公頃，產期在每年11月至12月間，以高品質打響「泰安甜柿」知名度，深受消費者喜愛，今年因雨少，加上農民對猴子的防治出現成效，產量更勝去年，甜度大多能達15度以上，味美汁多，品種的果形碩大、口感香脆甜美。

泰安鄉公所積極行銷地方農產業及人文特色，今年泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴將於11月5、6日在泰安鄉公所新行政大樓登場，邀請原住民歌手家家、陳大天、吱吱、許莉潔、許淨淳現場演唱、加上豐富摸彩品電動摩托車、iPhone 14、iPad、液晶電視等多項大獎，吸引民眾到泰安遊玩，藉以促進產業升級。

公所今天在縣府大宣傳當日精彩活動，並且邀請甜柿公主比賽冠軍簡孝秦，帶來原住民舞蹈帶動現場氣氛，並與甜柿公主亞軍盧郁惠一同走秀推廣甜柿，苗栗縣副縣長鄧桂菊、泰安鄉長劉美蘭、代表會主席簡義成等人，一同啟動為活動揭開華麗的序幕。

鄧桂菊表示，柿子紅了就想到泰安鄉，也代表泡湯的季節到了，在劉鄉長的任內更發展泰安鄉的能見度，是行銷在地農產、景點的重要推手，透過今天的記者會也可見到去年在公平公正選拔下誕生的甜柿公主，兩位眉清目秀且多才多藝，充滿元氣，正好呼應甜柿的香脆甜美，邀請大家到泰安旅遊舒壓，享受精彩的音樂與美食饗宴。