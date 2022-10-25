好市多各分店陸續實施停車收費規定，台中一名于姓男子表示，今日上午到好市多北屯店，在停車場排隊繳費時，驚見前方女子的繳費金額高達4400元，女子本來想刷卡結清，一旁的工作人員告知女子繳費機台只收現金，要求女子到提款機提款，讓後方目睹全程的于男笑說，「我憋笑得很辛苦，別人的87，就是我的快樂」，貼文曝光也讓大批網友直呼「結局非常療癒」。

原PO今（25）日於臉書社團《爆廢公社》指出，今天上午到好市多採買完，在停車場繳費機排隊繳停車費，他看到前方女子的停車費高達4400元，女子也被高額的停車費嚇得眼眶泛淚，女子用些微顫抖的聲音問工作人員是否能刷卡，對方表明沒有辦法，並請女子到提款機提款繳費。

原PO目擊這幕忍不大笑說，「笑死了，現在好市多停車要收費妳不知道嗎？還想貪小便宜啊？」他以好市多停車規定一小時100元，消費滿500元可停3小時，去換算女子停車時數，發現女子至少停了2天，他又再度大笑說，「我在旁邊憋笑得很辛苦，別人的87，就是我的快樂」。

貼文曝光1小時，吸引3千多名網友討論，「結局非常療癒」、「紓壓啦」、「好療癒好舒服的故事」、「這故事給了我好心情」、「活該系賀」、「這就是我們想要的結局」、「收費本天經地義」、「支持使用者付費，無腦的人真的巨多」、「貪小便宜不值得同情」。