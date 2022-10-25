基隆一名巫姓男子因住院期間認識另名女病患小美（化名），巫男趁女子深夜服用及施打安眠藥物陷入熟睡，將她上衣掀起，在兩側乳房及腹部黏貼共4塊藥膏，並留下紙條1紙寫下「我沒有要偷看你，只是要讓你趕快好...」，女子醒來得知後氣得報警提告。基隆地院依乘機猥褻罪判處巫男有期徒刑6月，得易科罰金。

據判決書指出，巫男於去年9月住院間認識因肋骨受傷住院的小美，兩人聊天後互留行動電話號碼，巫男在9月11日深夜11時許，傳送數則訊息給小美，表示要去病房找她，但小美因同時服用及施打安眠藥物陷入熟睡，並未讀取訊息。

巫男於12日凌晨1時許，傳送要過去為小美換藥膏之訊息後，未久即自行進入病房之隔間內，見小美正在熟睡之際，將她穿著之上衣掀起，在兩側乳房及腹部黏貼共4塊藥膏，並留下紙條1紙寫著『我沒有要偷看你，只是要讓你趕快好...』等語，告知小美換藥一事，又傳訊息表示藥膏很有效，因小美無法自己換所以冒犯她等語；小美隔日早上清醒發現後氣得報警提告。

巫男於開庭時辯稱，去之前有傳訊息說要過去幫她貼膏藥，小美沒有回應，但是有已讀，走到她的病床時，她是清醒的，也有詢問要不要幫她貼，自己不會偷看，小美也說好，她當時穿著細肩背心，不需要掀起來，只有稍微撥開她的細肩帶，在左右鎖骨各貼一張，因為背心不長，所以直接在她的肚子上也貼二張，貼完之後就走了。

小美表示，自己晚上11點多打針吃藥就去睡覺了，就是因為熟睡，所以才沒有接LINE，隔日上午八點多起床時才發現；如果有貼不到的地方，自己可以找護士幫忙貼，為何要去找一個陌生人幫我貼，「我再怎麼樣也不會讓別人碰到我的身體」。

此外，巫男雖辯稱經小美許可為其黏貼藥膏，但觀看兩人對話紀錄，巫男傳訊稱「等一下換我過去跟妳聊天不會擔誤太久的」、「護士要走了，我等一下去幫你換藥膏，希望你不要誤解我」、「我幫妳換藥膏真的請妳諒解，因為我真的希望妳趕快好起來，不會偷偷看的，願妳真的要諒解」等語，均為巫男單方傳送訊息，期間小美並無回應。

小美起床後傳訊質問巫男為何擅作主張，讓她很不舒服，巫男則回「當時我有問過妳的ㄚ」、「11點多快12點的時候」；法官認為巫男犯行前，並未事先徵得小美同意，況亦無片面告知後即可擅自碰觸他人身體隱私部位之理，且兩人素昧平生，僅於住院時因聊天認識，在事發前並無交情，更遑有何親密接觸，而小美受傷情況並非嚴重，並無生活不能自理狀況，如小美在案發當時為清醒狀態，何需由巫男為其黏貼藥膏，更何況藥膏多達4張，尚且黏貼在未受傷之部位；基隆地院依乘機猥褻罪判處巫男有期徒刑6月，得易科罰金。