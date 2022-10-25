北市一名未婚媽媽，2011年因無力撫養小孩，又不知道怎麼照顧剛出生的嬰兒，導致自己的小孩突然死亡。未婚媽獨獨自將不滿周歲的小孩，埋在公墓附近的土堆裡面，也沒有任何儀式甚至告訴家人，直至小孩要上學才被發現人間蒸發，未婚媽被控遺棄屍體罪，士林地院25日宣判，認為檢警開挖4次，均未尋獲骨骸，依遺棄罪以屍體存在為構成要件之一，判決未婚媽無罪。

起訴指出，未婚媽媽以浴巾包裹，在山坡墓道泥土地，以木棍挖掘周圍約70公分、深度約60公分的坑洞，將小孩的屍體置入並掩埋。未婚媽媽辯稱，她認為要入土為安，而且母親的靈骨塔在附近「我想母親在那裡，應該可以照顧。」

檢警根據未婚媽說法，陸續在公墓附近開挖，始終未能找到屍體，至今已有5次，但考量年幼遺骨鬆軟易逝，又沒有用容器放置，也容易遭野生動物啃咬滅失。判決指出，依照遺棄屍體罪的構成要件，必須要能找到屍體，儘管未婚媽坦承有埋葬，仍不足以證明未婚媽有以木棍挖掘坑洞埋入小孩，認定未婚媽無罪。