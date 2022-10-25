國民黨宜蘭縣議員、候選人今出席宜蘭縣長林姿妙召開的記者會，力挺齊喊「拒絕打壓、還我清白」。（從左至右，國民黨宜蘭縣議員縣議員黃琤婷、林岳賢、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長候選人陳美玲、莊淑如、林義剛）（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣議員候選人吳珮菱（左1）、縣議員黃琤婷（左2）、林岳賢（左3）、莊淑如（右2）、林義剛（右1），以及宜蘭市長候選人陳美玲（右3），今出席林姿妙（左4）召開的記者會，力挺齊喊「拒絕打壓、還我清白」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙等15人，涉嫌貪汙等案遭宜蘭地檢署起訴，宜蘭地方法院排定10月31日召開準備庭，今（25日）林姿妙在「請民眾關注開庭，真相終於可還原！」記者會上罕見動怒說，「我就是這麼坦蕩實在，不要再欺負我們了！」宜檢回應，檢察官依證據偵查，對於相關詆毀言論，至感遺憾。

國民黨宜蘭縣議員候選人吳珮菱、縣議員黃琤婷、林岳賢、莊淑如、林義剛，以及宜蘭市長候選人陳美玲，今出席林姿妙召開的記者會，力挺齊喊「拒絕打壓、還我清白」，並高舉手臂表示全力支持林姿妙。

林姿妙說，一步一腳印、實實在在，鄉親知道她簡單做人、認真做事，這就是她的處事原則，10月31日這天，盼望很久了，法院要開庭，終於可以還原真相， 懇請民眾一起關注開庭內容，就會知道她如何被栽贓抹黑。

林姿妙強調，過去檢方用偵查不公開，讓他們有口難言，但檢方不當取供、編織故事、先射箭再畫靶，把消息放給特定媒體，完全就是未審宣判、入人於罪， 不但傷害了她，也傷害縣府團隊；為了增值稅，她都秉持公平、公開、公正，地檢署起訴這麼多優秀公務員，國家培養多麽不容易，為了選舉無所不用其極，究竟於心何忍。

她罕見動怒說，法律會釐清事實，還給所有人清白，總有一天會雨過天晴；人民的心裡各有一把尺，不是國家機器可以隨便操弄，他們會勇敢面對，不要用國家機器來打壓，選民的眼睛是雪亮的，「不要再欺負我們了！」

對此，宜蘭地檢署回應，承辦該案檢察官，經本於證據適用法律，將偵查結果詳載於起訴書及不起訴處分書中，所謂檢方不當取供、編造故事、先射箭再畫靶、放消息給特定媒體，完全就是未審先判、入人於罪的言論，經非事實，上述詆毀言論，至感遺憾。