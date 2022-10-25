民進黨雲林縣長候選人劉建國（左至右）、嘉義市長候選人李俊俋、嘉義縣長翁章梁攜手合作打選戰。（廖素慧攝）

民進黨雲嘉嘉縣、市長候選人及議員串連打選戰。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠回應表示，不分顏色一起為區域努力。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋、尋求連任的嘉義縣長翁章梁、雲林縣長候選人劉建國25日提出雲嘉嘉3縣市區域治理的政見，包括醫療合作、災害聯防；爭取連任的嘉義市長黃敏惠表示，原本就推行縣市共好，跨黨、不分顏色一起為區域努力。

翁章梁表示，嘉義縣獲中央支持，正轉型為農工大縣，就是中央與地方合作帶動地方發展的好模式，未來也能帶動雲嘉嘉3縣市區域治理，可以推展三方醫療合作，區域聯合防災，串連災防與民防系統，公務資源及指揮系統連結救災防災。

劉建國表示，他與李俊俋曾共同爭取嘉義市的夜間牙醫急診，完善嘉義市醫療系統，透過整合雲嘉嘉的醫療資源，串連醫療服務，改善區域醫療照護資源不均的問題，加上雲林縣設置國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，促進高齡化的雲嘉嘉有更完善的長照醫療服務。

李俊俋表示，未來雲嘉嘉區域治理可望爭取中央更多醫療資源，還有因應地震、雨災，要建立「雲嘉嘉」區域防災的備援與復原互助機制，設立區域民間災害防救團體聯繫機制、聯合指揮中心統合搜救能量，鑑於烏俄戰爭，可以定期舉辦聯合民防演練建，整備防空避難空間與重要物資。

黃敏惠表示，從以前嘉義市就一直推行縣市合作、區域共好的理念，也有連繫平台，應該跨黨、不分顏色一起為區域人民的幸福生活而努力，嘉義市民主聖地，不管什麼顏色，都要出色，大家共好。