年底就要投票，但確診者維持「7+0」，影響許多國人投票權，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已經請專家會議針對是否縮短隔離天數做討論，明天就會請中選會到指揮中心直播記者會說明，但要說明什麼？莊人祥說「有什麼問題都可以問」。

中央流行疫情指揮中心昨日提出四大鬆綁政策，唯獨確診者隔離措施仍未開放，恐影響許多國人的投票權。相較於其他國家，例如日本以投遞方式投票、韓國以分流方式投票，外界詢問指揮中心有無其他配套？

對此，莊人祥表示，這部分會請招開專家會議針對縮短確診者隔離時間來討論，至於大選，目前「只要可以出門就可以投票」，這部分依照傳染病防治法。他強調，現在其他國家大部分針對確診患者，包含強制或建議，都仍要求確診者要在家隔離，這個措施也是在保護其他健康的人。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民今天建議，台灣可比照日本模式將確診者隔離從7天下修至3～5天，並在確診者與健康者分流，以戴口罩、快速的方式完成投票的前提下解決投票爭議。

莊人祥強調，是否縮短天數，或是確診個案能不能外出，會交給專家會議討論，專家也可以在會議中提出看法。

外界擔心，會不會有確診者乾脆不通報確診才能去投票，因而造成黑數？莊人祥說，很多人都會說有很多黑數，的確可能會有少部分的人，相信民眾還是很遵守防疫規定，明天中選會會來記者會來說明「反正有什麼問題都可以問」。