國民黨台北市長候選人蔣萬安今早前往台灣省城隍廟參香拜票，但卻被眼尖的媒體發現，黑色廂型座車卻臨停在路口斑馬線旁等候，一旁還有「聖誕活動請勿停車」拒馬，恐影響過往人車及騎士通行的安全，險象環生。
蔣萬安競辦則表示，廟方依規定申請道路使用權，並規劃所有與會貴賓於該地點短暫上下車；也很感謝辛苦的警察同仁協助道路管制及疏導，讓團隊在統一規劃的位置、不影響其他車輛的狀態上下車。
國民黨台北市長候選人蔣萬安今早前往台灣省城隍廟參香拜票，但卻被眼尖的媒體發現，黑色廂型座車卻臨停在路口斑馬線旁等候，一旁還有「聖誕活動請勿停車」拒馬，恐影響過往人車及騎士通行的安全，險象環生。
蔣萬安競辦則表示，廟方依規定申請道路使用權，並規劃所有與會貴賓於該地點短暫上下車；也很感謝辛苦的警察同仁協助道路管制及疏導，讓團隊在統一規劃的位置、不影響其他車輛的狀態上下車。
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