國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）25日前往位於台北市武昌街的台灣省城隍廟參香，並與廟方工作人員合影留念。（姚志平攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）25日前往位於台北市武昌街的台灣省城隍廟參香，並致詞希望國泰民安、風調雨順，疫情早日過去，也感謝董監事團隊凝聚各方力量及向心力，造福鄉里不遺餘力。（姚志平攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今早前往台灣省城隍廟參香拜票，但卻被眼尖的媒體發現，黑色廂型座車卻臨停在路口斑馬線旁等候，一旁還有「聖誕活動請勿停車」拒馬，恐影響過往人車及騎士通行的安全，險象環生。

蔣萬安競辦則表示，廟方依規定申請道路使用權，並規劃所有與會貴賓於該地點短暫上下車；也很感謝辛苦的警察同仁協助道路管制及疏導，讓團隊在統一規劃的位置、不影響其他車輛的狀態上下車。