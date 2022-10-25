日本寫真女星天木純擁有天使般的童顏，年僅26歲，卻擁有驚人的I級好身材，加上148公分的小隻馬身高，被封為「巨波蘿莉」、「東方波神」，個性親民的她，常在社群分享婀娜好身材，昨(24日)貼出健身照，四肢的線條無比優美，不過她所穿的肉色緊身衣顏色，令不少粉絲誤會裸體，更有人激動喊：「給我血壓計」。

照片中，天木純綁馬尾戴起鴨舌帽，拿起手機對健身房裡的鏡子自拍，可見她坐在粉色瑜珈球上，身上的線條穠纖合度，非常有女人味，只是貼文發出後不久，讓粉絲發現亮點，她的健身服裝顏色與肉色實在太過相近，以為她沒穿衣服就出門，竟誤會寫下「一瞬間以為看到裸體」、「給我血壓計」、「不錯的套裝」。

天木純穿肉色緊身衣，被不少粉絲誤會沒穿衣服。(圖/天木純 IG)

據悉，天木純出身女團「假面女子」，外型激似AKB48人氣成員渡邊麻友，獲得「超兇版渡邊麻友」的封號，曾拍攝多部戲劇、電影和網路劇等影視作品，累積不少粉絲支持，而她也積極在社群放送辣照，不只維持社群的聲量，也會宣傳寫真集，近期則發行第11部DVD，掀起粉絲討論。

天木純近來迷上健身，不久前換上藍色緊身衣也超性感。(圖/天木純 IG)

而天木純日前曾在IG曬出一波健身照，她身穿亮藍色的運動裝，超貼身的剪裁設計，勾勒出凹凸有致的身材，且靠在運動器材上自拍，緊實的蜜桃臀線條完美，上胸豐滿有料，被運動內衣勾勒出完美弧形，引起網友狂讚：「健身美少女」、「妳被我抓到了」、「女神漂亮又豐滿的身材」。