台北市長選戰倒數32天，前台北市長郝龍斌今表示，就目前民調看來，藍綠支持者已經歸隊，但3個主要參選人支持度都約在20％上下，預期選戰末期大規模棄保不會發生，評估國民黨台北市長候選人蔣萬安拿到43％、44％選票就會當選。

郝龍斌指出，從現在開始到投票日前最大的變數就是11月5日的電視辯論會，預估當天辯論會上，一定是民進黨台北市長候選人陳時中與無黨籍台北市長候選人黃珊珊聯手打蔣，要拚民調第二，甚至希望把蔣打垮的畫面。

但郝龍斌認為，以蔣萬安平穩穩重的人格特質，辯論表現應該不會犯大錯，當前領先局勢應可以撐至投票日。郝說，領先者戰術一定是持盈保泰，但蔣現在應要展現準備做市長的能力與氣度。

郝龍斌說，現在台北市長選戰三腳督選情還是很緊繃，再過來只要誰支持度穩定跑到第三，選情可能就回不來了，他個人預估，這場台北市長選戰最後就是藍綠對決，而以黃珊珊支持中藍綠比約2比1看，最後藍綠對決也對蔣萬安有利。

郝龍斌表示，陳時中因防疫表現在台北市仇恨值高，但即便再加上民進黨政府施政不力、高端爭議，民調仍維持一定盤勢，代表綠軍仍舊團結支持，只是民調不表態，但一定會去投票，以過往經驗，民進黨在台北市得票基本盤一定有35％。

郝龍斌說，民進黨綠軍仍堅定支持陳時中，只要看台北市有這麼多高端戰士，陳在萬華還是有基本支持者就知道，再加上陳的抗中保台與蔡英文兩張競選王牌，仍可凝聚基本支持者。

至於黃珊珊，郝龍斌認為，黃選戰最大王牌的台北市長柯文哲，拖動市政不彰，近日又因水門案跟市民吵架，都反拖累黃的選情；且柯兩次當選又都是因為綠軍支持、禮讓，黃的鐵粉黏著度在3個主要市長候選人中最低。

郝龍斌表示，選舉不是理性行為，而是感性行為，選民會投感情上比較認同的政黨或候選人，候選人只能盡心盡力勤跑、找人背書爭取選票，但目前藍軍已85％支持蔣萬安，綠軍85％回歸挺陳時中，黃珊珊鐵粉少，要再壯大突圍不易。