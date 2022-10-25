烏克蘭部隊以無人機攻擊俄軍

俄軍全面攻打烏克蘭超過7個月，俄烏雙方都出動無人機，新空優戰術瞬息萬變。原本不被看好的烏克蘭並沒不堪一擊，不但撐了下來，還重重反擊俄軍。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的葛莉科（Kelly Grieco）和「大西洋理事會」（The Atlantic Council）的席格兒（Julia Siegel）24日在《突發防務》（Breaking Defense）上發表評論指出，在這空戰新時代，要是對岸進攻，台灣也一樣能享有優勢。

分析指出，華府的傳統看法認為，要是解放軍攻台，很可能會趁美國和其他盟友插手前，進行大規模閃電攻擊，以拿下台灣。而其中基本的假設在於，要是美國不直接、迅速介入，台灣部隊將無法阻止解放軍攻勢。

然而，中方攻台並非迫在眉睫，也不是無可避免。大多數中國專家推斷，北京認為，和平統一還是可能的。此外，台灣擁有守方的優勢，不必徹底獲勝，只需要不讓解放軍速戰速決就好了。

而不讓中方迅速獲勝的關鍵，就在於不讓他們取得空優。而沒有空中掩護，他們就不太可能成功發動兩棲攻擊，或是封鎖台灣。

在可能的衝突上，烏克蘭為台灣提供了許多值得學習的地方，而台灣應該仔細研究基輔的戰術，並審慎汲取適當的教訓。中俄在地理、軍力、政策和戰略利益上有顯著的差異，本質上構成不同的威脅。

烏克蘭是歐洲第二大國，和好幾個美國盟友相鄰，但台灣面積是它的1/17，更是海島。台北需要調整戰術，以因應缺乏戰略縱深和補給的天然障礙，還有中方龐大的精確遠程打擊軍火庫。

分析強調，烏克蘭對戰俄軍中，有3個重點特別值得台灣參考：

1.小型空中武力如今能進出空中與太空，並加以利用，好取得戰場優勢。空中、太空和情報能力的普及化降低了進入空中和太空的門檻，也消除了傳統的大國軍事優勢。

烏克蘭雖然不具備太空能力，但在盟友協助下，不僅利用商業衛星成功打擊俄軍，還能在部隊間來回傳遞加密訊息。同樣的，烏克蘭也善用了相對廉價，但「夠好」的無人機，以鎖定並摧毀昂貴的俄羅斯軍事資產。數以千計商用無人機中，有的被改裝投彈，進一步阻擋的俄羅斯地面部隊進攻，也縮小了戰力差距。

分析認為，台灣應該設法打造具有精準打擊力的高度無人化空中戰力。台灣自製的「騰雲二型」無人戰機已經過驗證，官方最近宣布，又採購了4架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機。分析說，這麼做方向雖正確，但卻需要迅速擴大機隊規模，以獲取不對稱優勢。

傳統上，台灣都以數量較少的F-16等戰機為優先，但分析認為，在對抗解放軍時，應該以較廉價，並不對稱的戰力為主。

2.對守方來說，要阻絕敵方取得空中和太空優勢，要比敵方設法徹底取得相關優勢來得容易。

數十年來，美國和西方空軍以隱形戰機、太空資訊優勢和精準武器取代了數量優勢。然而，如今質和量之間的關係卻朝反方向發展。