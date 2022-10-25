民進黨屏東縣長候選人周春米今(25)日在臉書公布6項農林漁牧政策，並表示農漁畜產業是屏東的根本，作為其縣政願景五大核心產業的一環，未來將致力發展農金產業，依照地理區域特色，發展適合當地的農漁畜產品，整合在地農會、產銷班與合作社等產銷系統。

周春米首先針對農林漁牧政策提出六點，包括一、發展農金產業，厚植農業生產力；二、培養農業人才，提升產銷競爭力；三、強化農漁業保險、發展農村亮點；四、改善養殖技術，完善漁港設施；五、提升動物福祉，增加畜牧競爭力；六、打造生態城市，推動智慧林業。

周春米指出，屏東地處亞熱帶，陽光充足，雨量豐沛，水源豐富並且濱臨海洋，氣候造就屏東成為台灣熱帶農業唯一產區，熱帶花果為屏東農業特色，產期通常都搶先全台！天然環境使屏東極適合發展農漁畜業，成為全台農漁畜產業研發之重鎮，舉凡毛豬、家禽、養殖漁業、熱帶水果和花卉產量均居全台重要地位，產品極具國際市場競爭力。

周春米強調，農漁畜產業是屏東的根本，作為她縣政願景五大核心產業的一環，未來將致力發展農金產業，依照地理區域特色，發展適合當地的農漁畜產品，整合在地農會、產銷班與合作社等產銷系統。未來，她也會透過農業大學的課程規劃，提供農漁民品牌和行銷等知識，強化屏東優質農漁畜產品的發展量能。

周春米提及，近年來面臨中國打壓，她也會積極開拓國內外行銷通路，透過台灣屏東農業國際公司為屏東農民爭取銷售平台，並規劃至加拿大、日本、韓國、新加坡及中東等地辦理拓銷活動，將屏東優質農特產品帶入各大批發通路與零售超市。未來也會推動擴大公設有機集團栽培區、擴增農業大學開設班別、推動農業職災保險、保障農民勞動權益、擴大各式農漁業保險投保面積、鼓勵畜牧業者建置沼氣發電再利用、鼓勵農民申請產銷履歷、有機認證以及產地標章等。

最後，周春米說永續農業經營，深耕農業生產力，帶動新農業運動、城市希望，是她持續經營的農業方向！「一起打造希望的城市，屏東ok」。