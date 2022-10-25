協助到宅沐浴，畢嘉士基金會欲募一台不載人的車。(畢嘉士基金會提供)

協助到宅沐浴，畢嘉士基金會欲募一台不載人的車。(畢嘉士基金會提供)

8年前引進屏東首輛「到宅沐浴車」的畢嘉士基金會，今日發起「募一台不載人的車，圓無數洗澡心願」籌募計畫。鑒於屏北地區到宅沐浴需求量大，目標需募得240萬元，為屏東縣增添一台全新到宅沐浴車，以期2023年底前上路，擴增一年350人次的服務量能。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，募款標語「不載人的車」，指到宅沐浴車並不載送服務對象，運用車內裝專業設備，包括熱水器、抽水馬達、組合式浴缸等，由護理師、照服員、操作員3人組成團隊，駕駛車輛到失能臥床者家中，完成洗頭、洗臉、全身清潔，並進行傷口、管路護理。

據統計，屏東縣內65歲以上失能老人、身心障礙者已超過3萬人，照護需求大；在服務現場，到宅沐浴團隊發現，屏北區有近半的洗澡心願，無法完全被滿足，因受限於屏北區僅一台服務車輛，個案平均每周只能接受服務一次、甚至每月一次。因此目標於明年籌建新團隊，急需添購車輛及設備。

募款網站上線後，即有企業慈善基金會探詢了解，表示願意支持部分經費，但新車上路經費仍有缺口，畢嘉士盼望號召一人一點力，透過各方捐款點滴累積，成功籌募新車上路所需的費用。