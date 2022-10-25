台中一名25歲女外送員昨（24）晚在某處路口領完餐點後準備送餐，為了搶快直接切西瓜闖紅燈，遭到綠燈直行的轎車撞飛，全身大字形倒地，後方目擊民眾驚呼「沒在看嗎？」所幸女子送醫後已無大礙，影片曝光網友痛批「唉，開車的駕駛真倒楣」、「機車騎士害人不淺」。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，該名女外送員當時在路邊一處店家疑似領玩完餐點準備送餐，但為了搶快竟無視路口號誌為紅燈，直接快速騎車衝出路面，即遭一輛轎車猛撞飛出車外，墜地後全身呈現大字形倒著，轎車駕駛隨即下車查看，神情似乎相當無奈，而在路口目擊事件的駕駛當下驚呼「沒在看嗎？」

25歲女外送在路口領完餐點後，為了搶快直接闖紅燈，遭到綠燈直行的轎車當場撞飛，全身呈現大字形倒地，後方目擊的民眾傻眼驚呼「沒在看嗎？」（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解，事發在台中大雅區民生路一段與雅環路二段路口，24日晚上6點多一名25歲的汪姓女外送員，在接近路口的店家前騎機車，疑為了趕時間無視路口的紅綠燈，遭小客車撞上，所幸僅手腳擦傷，無生命危險。警方調查自小客車王姓男駕駛酒測值為零，後續已調閱現場監視器畫面以釐清肇事原因。

網友留言「唉，開車的駕駛真倒楣」、「機車亂衝什麼鬼啊，害人不淺」、「不要貪方便，當整路都你家是不是」、「大雅日常，不足爲奇」、「年底到了，要準備領一下年終」、「駕照雞腿換的」、「馬路上很多這種三寶！」「台灣駕照太容易考，才會到處都是三寶！」