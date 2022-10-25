去年12月29日發生的台南科學園區情殺案，被告洪振凱不滿胡姓女友分手後與葉姓同事交往，先持刀刺殺葉男，再放火燒死對方。審訊時，洪男否認故意殺人，還當庭下跪磕頭道歉；但檢方認為，洪比殺警案被告的手法更凶殘，且犯後無悔意，無教化可能性，請求判處死刑。不過，台南地方法院25日仍依殺人等罪，判處洪男無期徒刑，褫奪公權終身。

在南科某科技廠擔任作業員的31歲洪振凱，認為37歲的葉姓同事，介入追走他的胡姓女友，因此心生不滿，案發當天清晨趁葉男下班後在路上堵人，雙方爆發衝突，洪男涉嫌持刀刺殺葉男7刀後，再騎對方的機車搭載葉男離去，並點燃機車縱火，將葉男燒成焦屍。案發後，警方3個小時內即迅速偵破，全案依殺人罪法辦。

審訊時，洪男表示，拿刀子是要防身，找死者只是想好好將話講完，並沒有殺人犯意。至於為何刺1刀後，又再刺6刀？他則辯稱，當時只知刺了1刀，但因對方戴安全帽，不知道有沒有刺到。

洪男還痛哭說，「我真的很後悔，我知道我犯的錯無法彌補，我自己有一個小孩，我知道失去孩子，父母會很痛苦，我只能道歉，我沒有辦法！」更當庭下跪向死者家屬磕頭道歉；洪男的母親也下跪磕頭，並哭著道歉說「我不會教孩子」。

洪男的辯護律師認為，如果被告有殺人犯意，直接上前殺死者就好，為何要起爭執後又扭打？再者，勘驗死者所受的刀傷，只有3刀比較深，其它刀傷應是正當防衛所致；至於放火燒死者只是臨時起意，目的是「毀損屍體」。

不過，檢方強調，洪男犯罪造成的傷害，對死者家屬相當巨大，活活的人被放火燒死，那是有多麼痛苦的事；並表示，洪男「比殺警案的凶手，行凶手法更為凶殘，毫無教化的可能性」，請求判處死刑。

死者家屬也要求「法官大人替我們作主，要判他死刑，這種人不能讓他出來。」死者父親更憤恨地說，「我兒子很孝順，凶手很惡質，一定要判他死刑。」