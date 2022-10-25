MOLINO手工義大利麵工場標榜是全台首間以石臼現磨鮮麥，提供手工義大利麵的義式餐廳。(三澧提供)

MOLINO可品嚐到B.P.P.的「羅勒鮮蝦野菇奶油起司麵」，售價300元。(三澧提供)

11月30日前，「老爺小花園」晚餐時段限定，民眾點主餐打卡，可享2人同行、1人半價優惠。(老爺小花園提供)

「老爺小花園」青醬什錦海鮮義大利麵，售價528元。(老爺小花園提供)

每年10月25日是世界義大利麵節(World Pasta Day)，國門解封，很多還來不及飛去義大利的民眾，可以在今(25)日大啖義大利麵感受節慶美味。義式料理雙品牌BELLINI Pasta Pasta和MOLINO首次發起跨品牌活動同歡，讓民眾一次飽嚐兩個品牌的美食，消費滿額還送美食金。「royal petite garden老爺小花園」全天候供應義式美味，晚餐推出期間限定優惠，2人同行1人半價。

世界義大利麵節 雙品牌聯手獻「義」

三澧旗下以義式料理著名的BELLINI Pasta Pasta(B.P.P.)和MOLINO兩個品牌，首次發起跨品牌活動同歡，即日起至11／20，期間限定供應2道人氣經典義大利麵。

B.P.P.主打正統AI Dente(彈牙)口感，堅持現點現煮單份製作，業者推出「番茄鮮蝦三色貝殼麵」、「蒜辣煙燻鴨胸野菇扁平麵」2款MOLINO手工義大利麵。而MOLINO手工義大利麵工場標榜是全台首間以石臼現磨鮮麥，提供手工義大利麵的義式餐廳，品牌強調手工麵的香、鮮、嫩、Q，依據每一款麵型搭配專屬醬汁，呈現義式迷人風情。MOLINO則可品嚐到B.P.P.的「羅勒鮮蝦野菇奶油起司麵」、「和風柚子軟絲明太子麵」，讓民眾雙品牌美味一次盡享。

美食金加碼送 滿千送200限期5天

三澧企業「滿千送百好澧回饋季」即將進入倒數，歡慶邊境解封，業者釋放大利多，10／27至10／31限期5天回饋金加碼送，原單筆消費滿1000元可獲贈100元電子優惠券，活動最後5天翻倍送，滿千送200元，消費滿2000則可獲贈400元，依此類推。優惠券使用期限至12／10止。

老爺小花園晚餐限定 2人同行1人半價

鄰近台北市伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」，提供義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品，喜歡異國料理的民眾可以列入口袋名單。近期業者調整菜單內容，份量與品質雙雙升級至2.0版，11月30日前晚餐時段限定，民眾點主餐打卡，可享2人同行、1人半價優惠，優惠以價低者計，需另加收原價1成服務費。

「老爺小花園」晚餐提供6款海陸主餐，包括法式櫻桃鴨胸佐紅酒芥末醬汁、香烤美國菲力佐黑松露醬汁等，主餐均附湯、麵包、飲品。此外，餐廳全日供應義大利麵與燉飯，包括經典肉醬肉丸子義大利麵、香蒜蘆筍蛤蜊義大利麵、青醬什錦海鮮義大利麵、明太子鮮蝦奶油義大利麵等，飯麵類皆附湯、麵包、飲品，售價388元起。

「royal petite garden老爺小花園」是老爺酒店集團董事顏瓊姿於2015年打造，結合餐廳、咖啡館與烘焙，因為就在伊通公園旁，採光絕佳，綠意盎然，是都會叢林間中一處清新、輕鬆、舒適的歇息空間。