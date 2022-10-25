參山國家風景區管理處花費936萬元，協助南庄區公所整建修復自然生態園區內的「護魚步道」。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

被譽為「景觀之美」的苗栗縣南庄鄉蓬萊溪自然生態園區，即日起全區封閉整修！交通部觀光局參山國家風景區管理處花費936萬元，協助南庄區公所整建修復自然生態園區內的「護魚步道」，拆除傾斜、倒塌的棧道板、護欄，以及園區內公廁，預計11月底整建完畢，園區、步道將煥然一新，屆時遊客可利用新春假期上山走覽美麗的山林景致，享受更舒適、安全無虞的遊憩空間。

參山處長曹忠猷表示，蓬萊溪的自然生態資源十分珍貴，一直是熱愛大自然遊客的最愛。2012年間蘇拉颱風帶來暴雨，南庄山區山崩，嚴重破壞山林步道，一度全面封閉，參山處曾於2015年花費1473萬元重新打造園區景觀及步道路面、護欄等各項設施，讓遊客繼續享受蓬萊溪的森林之美。

不過歷經7年的風雨侵蝕，許多設施開始破裂、折斷，恐影響遊客安全，因此再次投入整建計畫，以數個月的施工時間，完成修復。

蓬萊溪是苗栗縣第一條封溪保育的河川，當地居民於2002年，展開自發性護魚，2004苗栗縣政府在此設立全縣第一座自然生態保育園區，如今已是全國知名的生態旅遊勝地。因為居民的護魚計畫，使蓬萊溪獲得休養生息，兩岸自然景觀、生態恢復，保育成效卓著，不僅成為其他溪流魚類保護的範例，2002年即一舉拿下行政院內政部營建署頒發的全國「第2屆魅力城鄉大獎──優質自然生態景觀獎」，聲名大噪。

參山處指出，因蓬萊溪自然生態園區禁止毒魚、電魚及釣魚等破壞、打擾生態行為，因此參山處建置維護這片步道、園區不遺餘力，在溪畔有鋪設石塊、木棧橋供遊客行走。整建步道及園區的工程將於年底重新開放，供民眾遊覽賞玩。