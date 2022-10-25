蔡培慧率團隊開記者會，指控國民黨籍執政的南投縣府圖隊可能是黑金結構。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長候選人蔡培慧率團隊於立法院民進黨黨團召開記者會，指南投縣前縣長李朝卿貪污被判刑450年，而國民黨籍縣長林明溱及提名的縣長候選人許淑華都可能是黑金結構，對此許淑華沉痛說：「這不僅是對縣長林明溱很嚴重的抹黑，更不尊重南投縣民。」呼籲蔡培慧拿出對家鄉的政見，不要老是打烏賊戰。

許淑華指出，有關蔡培慧的指控，這是對縣長林明溱很嚴重的抹黑，縣長林明溱今年底即將卸任，不過林明溱雜誌民調的施政評比名列前茅，執政8年來沒有受到檢調調查，對縣民的付出也是有目共睹，蔡指控李朝卿時代、歷經林明溱，到未來她若當縣長執政，南投縣將被黑金統治21年，這是不尊重南投縣民。

許淑華說，對手試圖將李朝卿等同林明溱？李朝卿等同許淑華？按照這個邏輯，這樣蔡英文是不是等同陳水扁？這種牽拖的方式，南投縣民不能理解的，可見競爭對手已經到了黔驢技窮的地步，無法提出正面論述，只好打烏賊戰，蔡培慧對林明溱的抹黑，恐怕沒有效果，還可能遭來反效果。

「我都還沒有上任，就指控我是黑金，還影射南投縣即將被黑金控制，這樣的栽贓跟抹黑，可以看得出蔡培慧已經無計可施。」許淑華強調，南投縣是純樸的地方，再度呼籲對手拿出對家鄉的政見，不要老是打烏賊戰，呼籲選民11月26日用選票還給林明溱一個公道。