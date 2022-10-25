刑事局統計，今年第三季受理解除分期付款詐騙案件，排名高風險賣場前5名分別為「博客來網路書店」905件、「旋轉拍賣」529件、「鞋全家福」277件、「生活市集」220件及「迪卡儂」191件；民眾皆為接獲假冒客服電話，以工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App解除設定等話術進行詐騙。

警方分析，解除分期付款詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，先竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，接著偽冒電商業者致電民眾，以工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款名義，請民眾提供信用卡或金融卡上的金融機構電話號碼，不久後，歹徒便偽冒該金融機構致電民眾表示要協助解除分期付款之錯誤設定，再要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款。

針對此詐騙手法，刑事局已每周針對被害件數較多、疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導，透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，同時，也彙整案件情資，交由專責單位循線追查嫌犯。