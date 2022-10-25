台東縣立體育場所屬東海羽球館，3年前公開招標，由張順龍得標、接手經營，今年合約到期，體育場以承租方未履行營運管理計畫，經評比未達續約標準，不再續約，將重新辦理招標，張順龍尋求各方協助後至仍無效，宣布將於11月25日停止營運。

張順龍於2019年以個人名義，經招標評鑑接手經營東海羽球館，合約3年、明定可優先續約3年，今年合約期滿，並於月中接獲體育場通知參加續約評核會議。

張順龍表示，體育場於會中提出3項需求，包含承租方需全額自費鋪設地墊、提供現場穿線服務及電視轉播服務，以及提供周邊學校免費使用白天離峰時段；團隊考量地墊鋪設費用所費不貲，因此當下未立即允諾。

張順龍說，球場營運1年權利金為85萬元，經廠商估價，地墊鋪設費用約100多萬元，但考量地墊鋪設能提升安全性，決議有條件允諾，開出條件包含場租1小時200元提升至250元。

張順龍表示，體育場以營運管理不良為由拒絕續約，卻無法提供扣分項目，經尋求各方協助後至今仍協商無效，宣布將於11月25日停止營運。

球友說，若東海羽球館暫停營運，市區僅剩1間公家的球館，嚴重影響球員權益，希望能無縫軌，讓羽毛球運動能夠持續 。

體育場代理場長林威有表示，該廠商經評核委員針對營運管理、財務管理等面向進行評比，結果未達續約標準，因此無法續約，將盡速辦理重新招標，也歡迎原營運商投標，而在招標期間羽球館將繼續開放，不會影響球友打球的權益。