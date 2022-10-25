競選連任的縣長楊文科過去4年帶領縣府團隊，不遺餘力培養學生閱讀軟實力，拉近城學習差距。楊文科競選總部表示，明年縣府將完成「縣內120所國、中小全數設置完成「圖書館導入自動借還書設備」，達成楊文科打造智慧圖書館的目標。

楊文科競選總部指出，新竹縣是去年全國各縣市人口數增加的冠軍縣市，幼年人口比率也高居全台第二，如何培養國家未來主人翁的閱讀軟實力，刻不容緩，因此楊文科與縣府團隊過去幾年積極提升軟、硬體，打造良好閱讀環境，全力推動智慧圖書館，讓孩童聰明閱讀、幸福閱讀。

縣府統計，今年爭取社區共讀站前期美感計畫，將改善9校圖書館硬體，明年度縣內120所國中小將全數設置完成圖書館導入自動借還書設備。

楊文科競總指出，除了全力推動設置完成圖書館導入自動借還書設備，從2019年到今年為止，縣府也投入近億元，改善28校圖書館，增設7處圖書館、書庫。

此外，今年還進一步推出「樂讀卡」，1張借書證卡就能借學校和13鄉鎮14所公共圖書館書籍與電子資源，透過e化便利學童借閱書籍，藉由閱讀扎根學童的涵養。

楊文科競總表示，經過這幾年努力厚植軟、硬實力，初步成果也已展現出來，從108到111年度年年獲教育部肯定，榮獲閱讀磐石獎31大獎、10項磐石學校、12項閱讀推手個人組及9項閱讀推手團體組獎項。這些獲獎肯定楊文科4年教育施政的部分成果，未來四年，也將持續是教育施政的重點項目之一。