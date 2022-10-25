國內各項防疫措施，將於11月7日陸續鬆綁，包括公共營業場所撤除量測體溫，但雙鐵由於人數多，外界擔心若有確診者在密閉車廂中，恐造成疫情傳播，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，包含雙鐵等交通工具，將由交通部提出指引。至於長照機構、醫院則維持，以保護脆弱族群。

莊人祥表示，尤其進入冬天，很多的病毒都可能發燒，而新冠肺炎目前症狀幾乎都沒有發燒，而是表現其他症狀，即使用發燒檢測也很難檢驗出來是否為新冠肺炎個案，因此撤除量體溫的限制。

但外界擔心，捷運、台鐵等若移除量體溫機器，有乘客發燒仍上車無法得知，是否大眾運輸工具導致傳播確診的風險變大？

莊人祥表示，各個行業例如交通部在雙鐵、其他交通工具等，交通部會來提出指引，是否會再持續以體溫量測，不量體溫的話也可以其他措施取代，但仍建議只要有發燒或其他不舒服狀況最好是在家休息，或盡快就醫。

而雖然大部分公共場所都撤除體溫量測限制，但唯獨醫院與長照機構仍維持，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，各目的事業主管機關可以市場所特性來規範，不過醫院和長照機構裡面是相對脆弱的民眾，有慢性病或年紀較長，本土疫情雖然已脫離高原期，但仍要保全醫院和長照機構，因此不會在11月7日鬆綁，不過醫院可以用自動設備測量，不需要特別派人量測。

另外，邊境在10月13日鬆綁開放以來，加上疫情明顯下降，但是每周仍有15萬人入境上限，何時可以鬆綁人數限制？

莊人祥表示，根據統計，目前每天入境不到1萬人次，一周約7萬人次左右，尚未到達15萬，之後只要達到數字就會盡量開放。