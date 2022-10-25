高端公司昨天宣布，今年底前免費提供接種高端的民眾赴日前PCR檢驗。但有民眾質疑為何期限只到今年底，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥推測有兩個原因，一是預計年底前各國會移除邊境管制，另一可能是高端在年底拿到認證。

對於高端免費提供赴日PCR措施只到今年底，原因為何？莊人祥表示「我想還是要問高端啦！」他接著推測，可能原因是目前看起來各國對於邊境開放的部分，很多國家都已經沒有限制疫苗接種的廠牌和劑數，就像台灣目前也沒有限制，韓國、歐洲等大部分國家也都沒有，預計年底之前可能會陸續移除障礙；也有可能是高端在年底之前拿到認證，也是另一個可能。

外界關心高端疫苗保護效益報告補件情形，指揮中心指揮官王必勝昨天透露，已經收到部分補件。莊人祥今天表示，高端公司目前已經交了部分資料，到10月底前都還可以繳交。

指揮中心統計，國內昨天（24）新冠疫苗接種共4萬4317人次，其中莫德納BA.1雙價次世代疫苗接種3萬7674人次。

至於BA.5雙價次世代疫苗的緊急授權（EUA）審查，食藥署長吳秀梅昨天表示，最快在周三之後舉行。莊人祥今天說明，如果EUA通過，指揮中心將安排衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）後續開會討論疫苗接種建議，之後再安排BA.5雙價疫苗進到台灣，過程至少要1到2周，會盡快安排。