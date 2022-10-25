前高雄市長韓國瑜等藍營大咖相繼站台力挺，喚起台南藍營支持者的熱情，國民黨台南市長候選人謝龍介25日繼續推進「百廟祈福」行動，預定本周完成全市36區廟宇參拜。謝龍介表示，拜神拜的是良心，他不只誠心禮佛，對妻兒、家庭的忠誠更是始終如一，人格絕對可受考驗。不過，黃偉哲陣營卻反酸，指謝龍介的「人設落差太大」。

謝龍介強調，他從小就在廟埕打「尪仔標」，在神佛座前長大，一向心存忠孝、行仁義，對台南市的廟宇更是如數家珍，歡迎黃市長跟他公開辯論廟會文化、宗教文化、倫理道德與忠孝節義。

謝龍介指出，由於從小在廟口長大，跟廟宇負責人、廟班頻繁交換意見，當選市長後，將訂出不影響市民安寧，又能提升精彩廟會文化的管理準則。針對舉辦特殊大型廟會，如果時間需要超過晚上10點，如何事先申請、管理都會有所依循，以護持文化首都的重要民俗，讓台南的廟會文化更深化、多元。

謝龍介還認為，對妻兒、家庭無法盡忠的人，對市民就無法盡忠，他禁得起各方面的檢驗；正因為心誠，所以敢在廟前演講說明政見，包括65歲以上長者明年起免繳健保費、國中小營養午餐免費、嬰兒3歲以前尿布免費等政見，他保證說到做到，將盡全力照顧台南老幼。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤則反酸說，謝龍介長期烏龍爆料，例如文旦事件被農會和柚農抗議，與自己標榜的人設落差太大。