受少子化影響，全台大多數的中學的學生數皆下滑，台南市私立港明高中卻靠著高升學率，4年來學生數不降反升，今年逢一甲子校慶，校方找來找來8組藝人表演，師生與家長連續狂歡3天。

港明高中私立辦學，擁有高中與國中部，6個年級學生共3000多人，在台南市中學算是私立大校，因為公立大學升學率高，其中牙醫、醫學系等搶手科系的升學率不輸給公立一流高中，吸引家長送學生轉籍就學。

校方近年的招生數未受少子化影響，今年總學生數較4年前還逆勢增長200人，高一生更是滿招。

港明高中今年逢60周年校慶，學校擴大舉辦活動，除了先邀請紙風車劇團表演暖身，校方在上周假日連辦3天活動。

首日是學生的運動會競賽，比賽炒熱校慶氣氛，第2天即是重頭戲，開幕式後一連串表演，校園演唱會找來玖壹壹、畢書盡、溫妮等8組藝人登場，搭配學生與校友的管弦樂隊舉辦音樂會與園遊會，第3天再回歸學校運動決賽賽事，師生狂歡慶祝3天。

港明高中擁有熱舞社，除了學生表演現代舞，另邀請多次獲全台街舞賽冠軍團體表演，還有海軍陸戰隊樂儀隊與學校的樂儀隊組合操演。

第3天的校慶活動有教師組接力賽，是港明60周年校慶加碼節目，老師賣力下場奔跑，展現與課堂上截然不同的一面。