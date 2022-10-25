新竹縣長楊文科在竹北市打造19座特色公園，普受親子歡迎，縣議員吳旭智製作親子公園紙墊板，建議縣府建立資通訊共同管溝，讓民眾可以利用APP查詢公園和景點的人流和停車資訊，各局處以此基礎累積大數據，新竹縣才能加速成為智慧科技城市。

吳旭智25日在議會總質詢時，肯定縣長楊文科擘畫新竹縣智慧城市的願景，強調建立資通訊共同管溝，整合各資訊系統，是非常重要的關鍵。

吳旭智製作親子公園紙墊板，把竹北19座特色公園地圖和新月沙灣等特色景點放在上面，說縣長楊文科在竹北打造特色公園，假日都吸引很多親子，他也帶孩子去遊憩，周邊雖有停車場，但常要花半小時才能找到停車位。

吳旭智認為，縣府如能設置特色公園APP，除了地點資訊，並加上即時停車資訊和即時人流資訊，民眾要帶小朋友到各公園，就能夠更方便事先得知各公園人潮流量，避開人潮擁塞，即時找到停車位，受惠的是全體縣民。

吳旭智建議縣府要花更多心力，建立資通訊共同管溝，各局處可以此為基礎累積大數據，民眾就能利用資訊，方便到公園及景色遊憩，新竹縣要成為智慧城市也充滿想像。

吳旭智並提出新竹縣500元敬愛老心卡，參考台北可在特約商店折抵消費，或許能發揮1000元的價值效益，強調縣府應建立平台，鼓勵民眾提出意見，才能消弭爭議，加速重大建設的速度。

縣長楊文科指吳旭智提出的建議都非常好，請行政處著手辦理建立資通訊共同管溝，期讓各局處推動的E化計畫的各種資通訊都能做好整合，讓新竹縣快速達成智慧化城市的目標。