因應疫後全新的政治、經濟、社會風貌與國際局勢，國科會預計將在年底提出《科學技術白皮書(112年至115年)》，引導基礎科研能無縫接軌到國家重要產業發展，並發展尖端戰略科技拓展民主國家科技合作，最終實現國家安全、社會安定、人民安心的理想生活。

國科會表示，《科學技術白皮書》自年初起，透過跨部會、跨智庫、跨領域專家共同研商，目前對應遠景訂立10項總體目標，達成階段性共識。

國科會提到，《科學技術白皮書》以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為未來2035的科技遠景，由人文、社會、生活的需求角度來思考科技的價值，讓科技發展能夠真正回應社會需求與民眾期待。

國科會指出，自年初即開始進行本期《科學技術白皮書》關籌備作業，並在5月30日舉辦啟動會議，邀請各界意見領袖共聚一堂，以前瞻視野與全球高度，共同擘劃 2035年的科技遠景與想像。

國科會說，目前已邀請產學研專家195人以及29個部會機關，合計730人次的參與，逐步形成對未來社會需求的想像，將持續以社會、科研、環境、經濟、政治等5大面向，研提多項具體因應策略，預計年底提出國家科技政策之長程布局。

國科會主委吳政忠表示，科技部已經在今年 7 月 27 日掛牌改制為國家科學及技術委員會，這一期科學技術白皮書的訂定，就是新國科會的首要任務與挑戰。在國際地緣政治局勢牽動全球政治、經濟、社會改變的同時，國科會將從 2035 遠景為起點，協調整合各部會推動科技發展，回應社會需求，實現普惠科技的價值。