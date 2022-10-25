九合一選舉投票倒數，警政署長黃明昭25日上午到台中市警察局聽取查賄制暴及選舉安全維護工作簡報，黃明昭說，警方應嚴守行政中立、謹言慎行，避免同仁不當言行，造成負面渲染，並頒發獎勵金及選舉工作慰問給破案有功人員，指示做好選舉安全維護工作，防堵賄選情事發生。

警政署長黃明昭指出，強化選舉期間候選人人身及競選活動安全維護，加強注控轄內有黑道幫派背景及特定政黨參選人，嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情。掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉，針對賄選情資應即查即辦，確保選舉平和順利。

台中市警察局長蔡蒼柏說，自7月份起執行治安肅槍及掃黑專案行動，台中警方計查獲非法槍械案件37件33人、緝獲非法槍枝47枝，檢肅組織犯罪28件133人到案，徹底掃蕩非法槍枝、壓制黑幫氣焰；今年迄今每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、詐欺犯罪及竊盜犯罪發生數為六都第一（最低），槍擊案件發生件數六都最低。

台中市警察局會中報告，配合台中地檢署郭檢察長永發及（主任）檢察官至各分局實施選舉查察座談、意見交流，強化員警查賄技巧與觀念外；另近期局長蔡蒼柏也率刑警大隊長等幹部，依序至各分局聽取各單位簡報，指導查察要領及提示工作重點，充分展現主官查賄的決心與態度。

蔡蒼柏進一步說明，選情日趨白熱化，台中市警察局將落實候選人人身、競選服務處所及競選活動安全維護外，也會謹守「行政中立、依法行政」原則，秉持檢警調各單位成功的查賄合作經驗，持續交流情資分享，全力以赴做好選舉查察工作。

年底選舉台中選出市長1席、議員65席、和平區區長1席、區民代表11席及里長625席，合計703席，登記且符合參選資格有1267人，其中里長1113人搶625席次。警政署長黃明昭與刑事警察局長李西河及警政署保安組副組長林長春等，視察市警局鼓勵同仁維護選前治安狀況。