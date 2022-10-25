國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日正式宣告，10月30日將在鼓山區大榮高中舉辦「南方響起誓師大會」，力邀請南台灣縣市長戰將王育敏、謝龍介、蘇清泉等候選人與會。柯陣營也透露，近期臉書大數據顯示的網路聲量排行，柯志恩在這次縣市長候選人當中，排名第3名，贏過第4名的高雄市長陳其邁。

柯志恩指出，10月30日下午3時到5時將在鼓山大榮高中旁廣場舉辦「南方響起誓師大會」，歡迎所有好朋友共襄盛舉，旁邊就是美術館，捷運、輕軌都很方便抵達。

柯志恩說，此次活動找了嘉義縣長候選人王育敏、屏東縣長候選人蘇清泉、台南市長候選人謝龍介與會，主要展現濁水溪以南的在野力量，特別是濁水溪以南，在政壇上不是只有民進黨一種聲音，「我們是人民響徹雲霄的聲音，所以我們稱作南方響起」。

「南部不是民進黨的天下！」柯志恩提及，這次來賓除國民黨黨主席主席朱立倫，還有南部的大家長、前立法院長王金平，這次上台來賓以南部候選人為主，所以沒有所謂的政治大咖，底下的民眾才是最重要的大咖，有在野的監督才有所謂的民主自由。

柯志恩強調，1030為中型的造勢，塞的人數不是太多，大約5000人為極限，希望群眾自動自發過來。此外，廟口街講民眾反應熱烈，原本11場，最後一場在大寮，立委江啟臣將到場，接下來預計加場3、4場，除苓雅區外，也會到眷村與民眾面對面。

至於傳出選前黃金周將合體前高雄市長韓國瑜，柯志恩賣關子說，要用什麼形式、角色，每個人都當作最高機密，一定前幾天告訴大家，不會讓大家失望。

另方面，柯志恩競總總幹事吳怡玎表示，最近很多網友、媒體開始說「起風了！起風了！」，代表柯志恩選情漸漸看漲，從臉書大數據分析（Qsearch）來看，民意真的改變了，從9月28日至10月24日間，縣市長候選人聲量來看，第1名是陳時中、第2名蔣萬安，3名是柯志恩、第4名是陳其邁。

「這真的是起風了！」吳怡玎認為，柯志恩比高雄執政的陳其邁的聲量還要高，希望這個聲量繼續維持下去，10月30日一定要站出來，幫我們搧一搧把這個風越扇愈大、愈廣，讓全高雄的人知道起風了，民意變了。

謝龍介透過預錄影片指出，過去幾年看到民進黨全面執政、全面腐敗，呼籲這次選舉大家要勇敢站出來，拿出霸氣跟志氣，讓民進黨看到下港人的骨氣。王育敏則說，希望集結小蝦米的力量，一定可以力抗民進黨的大鯨魚。