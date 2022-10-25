香港69歲知名男星鍾鎮濤「阿B」，出道多年不僅演藝事業備受關注，就連感情生活也如電影一般精彩，過去他曾與香港女星章小蕙有過一段婚姻，並共同養育2名子女，但經歷破產、婚變後，鍾鎮濤又在2014年帶著2名子女與台灣名媛范姜再婚。如今他與章小蕙所生的大女兒鍾嘉晴（Chloe）已27歲，經常透過社群媒體與網友互動，但近日人在英國倫的她卻自爆接道大陸駐英大使館的詐騙電話，嚇壞眾人。

鍾嘉晴昨（24）日在個人IG上PO文，一開頭便表示自己來到倫敦的第五周就遇上了詐騙集團，對方自稱是大陸駐英大使館，要她去領一份重要的文件，但當時鍾嘉晴因十分忙碌加上又是語音電話，因此不以為意。沒想到之後又收到了同樣的電話，還幫她轉接詢問客服是哪個文件，她便不假思索地將個資提供給對方查詢，最後得到有一名在大陸廣州的旅客身上攜帶大量銀行卡遭海關稽查，而其中一張信用卡就是以她的名義辦理的。嚇得她趕緊打電話給工作人員建議的廣州市公安局通報電話報案。

電話接聽後，自稱是警方的人詢問鍾嘉晴案發的事情經過，並問了幾個問題後，囑咐她不能將此事告知第三人，包括她的父母，理由是擔心她這樣做會引起嫌疑人的注意，之後又要她下載一個app做筆錄才能處理，鍾嘉晴只好按照對方的要求一一操作，過程中她還急到哭了出來，對方只好急忙安慰她，待事情處理完畢掛掉電話後，自稱警方的人再度打電話來告知她已處理完成，但也強調國家還在調查此案要她不可聲張，以後接到大使館的電話也不必理會。

當晚鍾嘉晴還是忍不住將此事告訴了爸媽鍾鎮濤及范姜，范姜聽完後立刻告訴她遇上了詐騙集團，網路上也發現很多留學生有類似的案例才知道自己受騙，將個人資料透露給了詐騙集團，如今她只希望對方不要做出不合法的事情，並呼籲大眾不要跟她一樣犯傻。而范姜看到女兒的貼文，立即在下面留言表示「陌生來電，即刻收線。收線！收線！收線！」懷疑被騙，請即致電，要切記」，網友也紛紛留言要她小心，意外引發熱烈討論。