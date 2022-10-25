美股大漲未能激勵台股今日表現，受台積電(2303)、聯發科(2454)等權值股下殺影響，賣壓越來越沉重，指數沿5日線下挫，金融、傳產及油電燃氣等抗跌，盤中跌幅雖然一度收斂，但尾盤空方又占上風，終場加權指數收在12666.12點，續探近2年新低，大跌190.86點，成交值1885.14億元；OTC指數收在159.26點，下跌3.11點，成交值為360.46億元。

證券分析師張陳浩說，今日股匯雙殺可以看出資金逃出潮，在台幣續貶、台積電下跌，台股很難擺脫頹勢，目前散戶、中實戶、外資都不進場，在沒有積極的買盤下，不要任意猜測底部的到來，操作上保守以待，若是有反彈，持股比重高者宜減碼。

美股近兩個交易日大幅反彈了將近1千點，但台股卻持續破底，張陳浩說，現在台美利差是一個很重要的關鍵，美國海外債現在殖利率有到5%左右，吸引資金匯聚，台灣股市資金動能流失。他說仔細觀察今日台股走勢，台股早盤雖跌，但盤中跌幅收斂至80餘點，可以看到國安護盤的跡象，不過，賣壓實在太沉重，尾盤才會大跌190點，加權指數續探近2年的新低。

台積電ADR大跌近4%、總裁魏哲家罕見發出員工信，鼓勵員工多休假。今日台積電開低走低，收在最低371元，下跌4.13%。面對台積電持續破底，存股族要採取什麼樣的態度？張陳浩直言，若是存股一族，心裡要有數股價也許還會持續破底，但要記得「股神」巴菲特所說別人恐懼時我們要貪婪，逢低慢慢的分多批建立持股水位，採金字塔的方式，慢慢慢慢的布局。

盤面上，台積電今日跳空破底收最低371元，市值直落9.7兆，下跌4.13%；聯發科(2454)遭外資唱衰，目標價降至580元，今日開高走低，收在563元，下跌4.25%；板卡族群人氣旺盛，青雲(5386)、撼訊(6150)、華擎(3515)收盤漲幅在1~3%不等。

由從籌碼來看，外資昨日在現貨市場賣超約14億，在期貨市場減碼多單3000多口，整體淨多單口數回到約8000多口，屬偏空調整。今日股匯雙殺，新台幣兌美元盤中貶破32.3元，短線台股難以扭轉外資賣壓，切勿隨意猜底。