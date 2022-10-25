在覺得中共20大會議缺乏較具體的支持政策，以及中央對新冠病毒零容忍規定可能更加嚴厲下，外資有可能在今年會出現淨賣超陸股情況。

根據彭博社數據，24日外資利用內地以及香港股市之間，可以相互交易對方股市方式，狂賣179億元人民幣，約25億美元大陸股票並創新高，使得今年迄今外資在陸股由買轉變為賣，目前出現13億人民幣淨賣超。

同時，有可能也是從2014年底推出滬深港通以來，外資首次在2022年賣超陸股。回顧過去5年，外資每年至少買超2000億人民幣，2021年甚至還買超4300多億人民幣。就在新冠疫情爆發的2022年，外資還買超約2090億人民幣。

從每5年舉辦1次的中共人民代表大會中，對未來政經方向可以有綜觀性的了解。不過，當恆生指數在24日暴跌千點，並收在2008年金融海嘯以來最低時，也代表市場對中國大陸當權者有某些質疑。

彭博社指出，外資對目前陸股信心不足，因為中央政府還是繼續對病毒採取嚴厲規定。現在可能要等到接近12月舉行的中央經濟工作會議時，才能知道中國大陸要如何再次定調經濟發展。

除了影響經濟發展的抗疫規定，大陸房地產也是千瘡百孔。因此，中國大陸第3季GDP雖出乎預期，但2022全年官方目標恐怕會無法達成。從有指標性意義的滬深300指數來看，24日大跌2.9%，就知道市場目前是比較看空陸股的。