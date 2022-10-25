智原(3035)今(25)日舉辦法人說明會，第三季每季每股賺2.41元，累計前三季獲利已經超過去年全年，展望第四季，智原看好營收仍可望較第四季成長，全年看好在三大產品營收同創新高下，營收年成長維持逾6成的目標不變。

智原第三季合併營收為32.4億元，季減少4%，較去年同期成長46%。第三季毛利率為48.6%，營業利益率為21.9%，歸屬於母公司業主之淨利為6億元，基本每股盈餘為2.41元。第三季整體財報表現符合預期。

智原表示，第三季營收受到部分量產需求下降影響，季減少4%，但毛利率在產品組合優化帶動下、達48.6%。營業利益季減14%，年增加58%、達7億元，營業利益率21.9%。歸屬於母公司業主之稅後淨利為6億元，季減少9%，年增加8%，第三季每股盈餘為2.41元。產品組合方面，三大產品類別較去年同期皆為正成長。IP營收為3.8億元，季增加20%、年增加43%，創下單季歷史新高；委託設計(NRE)方面，營收受部分案件認列時程影響，季減少5%、年增加37%，達4.2億元；量產營收季減少6%、年增加49%、達24.4億元。

智原前三季營運表現亦創新里程碑，前三季累計營收達到98.2億元，僅三季就打破歷年全年營收紀錄；量產營收亦大幅成長，前三季累計量產營收達75.5億元，創下歷年全年新高。