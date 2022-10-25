健志在MV中致敬周杰倫。（混血兒娛樂提供）

春風在MV中致敬周杰倫。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹推出新歌〈AMIGO〉MV。（混血兒娛樂提供）

本土天團玖壹壹攜手天王周杰倫破天荒合作〈AMIGO〉，由周杰倫作曲、玖壹壹填詞，前奏以濃濃地異國氛圍揭開序幕，加上快節奏饒舌突破以往台式電音標誌，新歌〈AMIGO〉帶給樂迷新穎音樂風貌，創作這首歌時不僅耗盡心思、更充滿置入巧思，引用周杰倫的歌名、電影、興趣，副歌反覆吟唱「歌中之歌」，直接點題呼應眾所皆知的這位「哥中之哥」。

玖壹壹分享可以促成這次的合作全憑「打遊戲」的緣分。春風因為打遊戲的關係和周董結識，眾所皆知春風是周杰倫的頭號粉絲，某次2人在聊音樂後，周杰倫釋出了這首DEMO割愛，收到當下春風簡直不敢置信，相當雀躍地與團員分享也因此音樂夢想解鎖。

這首〈AMIGO〉為朋友之意，顯現了重視朋友、兄弟的性情，曲風輕快讓人聽了不禁想跳起舞來，歌詞中以撲天蓋地的周式詞彙堆疊，用歌聲致敬這位無可取代的流行音樂天王，玖壹壹決定把仰慕之情全部寄情於歌。令人驚艷的是，歌曲開頭春風用著道地台語饒舌打頭陣，健志、洋蔥接力飆唱，玖壹壹強烈特色依舊在歌曲中顯現，讓人一聽就彷彿龍捲風般被捲入周式音樂世界。玖壹壹洋蔥分享這首歌的難度在於〈AMIGO〉是西班牙語發音的部分要正確，怕唱不好被打槍。

〈AMIGO〉MV充滿濃濃的異國風味，開頭以周董之前〈龍捲風〉、〈雙截棍〉、〈一路向北〉經典歌曲、MV以及周董在電影中造型《青峰俠》致敬，當中也加入了舞蹈、魔術等元素，洋蔥興奮表示：因為要向周天王致敬，因此Cover他的一些MV內容覺得蠻有趣的，應該是模仿的很到位，其中『可可夜總會』的內容也是第一次嘗試，覺得很有特別。健志說：「杰倫哥說想要墨（老墨、墨西哥風格）一點，雖然我也想要墨一點，但是我們比較能駕馭幽默一點，在服裝上呈現墨西哥的視覺裝扮覺得很新鮮」。在完成MV周董看完後也表示：唉唷！不錯喔！表示讚賞。