桃園市具備多元族群融合之特色，桃園市政府為保留及發揚各族群文化底蘊，經過3年的規劃，桃園首座以閩南文化為主題的園區「八塊厝民俗藝術村」盛大開幕，重新賦予傳承民俗文化的意義。

「八塊厝民俗藝術村」位於大湳森林公園內，將原保一總隊營區內的既有4棟廳舍及周邊草皮景觀，發展為具有閩南特色文化的基地。桃園市長鄭文燦表示，大湳森林公園是一個都市的文化綠洲，過去是戒備森嚴的兵營，目前將多數營舍保留下來，展開3年為期的活化工作，各生態區正在陸續營造中。為了有效利用空間並磁吸更多市民前來，也做了5個市民活動中心及社區關懷據點，預定在11月12日開放。

藝術村共規劃4個主題展館，分別是展示在地藝閣及工藝的「工藝文創館」、推廣閩南語的「語言推廣館」、認識傳統民俗信仰及節慶的「民俗節慶館」，以及介紹皮影戲、布袋戲、歌仔戲及傀儡戲的「表演藝術館」。市長鄭文燦指出，將傳統文化濃縮在4棟館舍中，希望閩南的人文藝術、廟宇等文化能夠在這裡展現，未來第二期工程規模將會擴大展開。

即日起至11月6日的每周六、日，將舉辦開幕系列活動，包含答喙鼓比賽、《小偉歷險記》五洲桃興閣掌中劇團、《廟會吉慶》九天民俗技藝團、《默娘善道傳》金宇園掌中劇團等等，透過展覽呈現桃園傳統民俗特色及工藝，甚至安排藝術團隊進駐、工作坊，假日還有特色美食料理及市集等等，提供大人小孩吸取新知、休閒遊玩的好去處。

「八塊厝民俗藝術村」開幕系列活動。 (圖/桃園市政府提供)

藝術村也期許未來能夠結合藝術人文、社區參與及數位科技等不同領域，逐漸發展成為桃園的亮點館舍，融合傳統與現代，帶領民眾進一步認識閩南文化，並落實桃園多元文化並存共榮，以及文化觀光發展的願景。

(桃園市政府廣告)